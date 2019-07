Tiffany Forsters Tripple X III met wedstrijdpensioen

De Canadese amazone Tiffany Foster kondigde gisteren via instagram dat ze haar Grand Prix-paard Tripple X III (Namelus R x Catango Z) met wedstrijdpensioen stuurt. Foster schrijft: "Hij had een fantastische carrière, eerst met zijn fokker en ruiter Ben Maher en daarna met mij." De pogingen om de AES-hengst na kleine blessures weer terug te brengen in de sport pakten niet goed uit, waardoor de eigenaren Andy en Carlene Ziegler van Artisan Farms en Foster besloten hem uit de sport terug te trekken.

De nu zeventienjarige Tripple X III, op stal heet hij Hugo, won onder zijn fokker en ruiter Ben Maher team goud op de Olympische Spelen in Londen. In handen van de Brit won Hugo verschillende Grand Prix’ en was vaak vooraan in het klassement te vinden.

Geschil Ben Maher en sponsoren

In april 2014 werd Hugo verkocht als gevolg van een lopende juridische ruzie tussen de Maher en mede-eigenaren van het paard, sponsoren, Emma en Mike Phillips. Eric Lamaze kocht de hengst en niet veel later werd Andy Ziegler eigenaar om hem op stal te kunnen houden. Tripple X liep sinds zijn verkoop onder Lamaze’ partner Tiffany Foster, die ook onder de Artisan vlag uitkomt.

Team goud Pan Am Games

Tiffany Foster won met Hugo op de Pan American Games in Toronto team goud en een jaar later was het paar lid van het Canadese team op de Olympische Spelen in Rio. Daar liepen ze net het brons mis met het team. Vervolgens brak een tijd aan waarin Foster verschillende keren probeerde Tripple X na blessures terug te brengen in de sport. Dat wilde niet echt lukken. Hun laatste wedstrijd liep het duo in Wellington waar ze het paard terugtrok in een 1,50m-rubriek.

‘Hij betekende alles voor me’

“Hij is gelukkig en niet kreupel en we willen het graag zo houden voor hem zodat hij nog mee kan naar buiten en in de paddock kan”, schrijft Foster. “Ik kan niet onder woorden brengen wat het paard voor me betekend.” Verder zegt Foster dat de hengst voorlopig nog niet beschikbaar is voor de fokkerij.

Op zondag 28 juli wordt er officieel afscheid van Tripple X genomen tijdens het CSIO in Hickstead.

