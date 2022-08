Tiffany Foster: ‘Ik wilde halverwege stoppen en hem belonen’

Tiffany Foster is bezig met een uitstekend WK met haar KWPN'er Figor (v. Querly-Elvis, of wel VDL Groep Zagreb). De Canadese staat na twee nulrondjes op de vijfde plaats in het individuele klassement, 0.95 achter de leider Julien Epaillard. Gisteren deed het twaalfjarige fokproduct van H.W. van Lindenberg uit Eefde weer alles voor zijn amazone.

Na een sterke foutloze openingsproef vertelde Tiffany Foster: “Het voelde geweldig. Ik wilde vandaag [donderdag] echt weer een foutloze ronde neerzetten, maar ik had het gevoel dat ik niet echt bij mijn paard was tijdens de eerste vier sprongen. Ik weet niet waarom, ik had gewoon het gevoel dat ik niet alle juiste dingen deed. Ik kwam veel te diep bij nummer vier, en hij redde me volledig. En toen dacht ik, oké, vanaf nu ga ik hem goed rijden; ga je organiseren, doe wat je moet doen. En ik heb het gevoel dat we in de tweede helft er echt samen voor gingen. En hij deed zijn uiterste best – ik wilde halverwege stoppen en hem belonen.”

‘A bit of a handful’

‘Figgy’ is nu ongeveer vijf jaar in handen van Foster. Carlene Ziegler van Artisan Farms kocht de KWPN’er voor haar toen hij zeven was, in de hoop dat hij een kampioenschapspaard zou worden. Tiffany: “Hij heeft een beetje nerveus karakter die we hebben moeten proberen te beheersen. Max Manzardo, zijn trainer voor het dressuurwerk, is hier en die doet daar geweldig werk mee. Het is een teamprestatie voor dit paard, want je hebt er soms je handen vol aan, maar als je hem onder controle hebt, heb ik het gevoel dat hij gewoon alles geeft en dat is het beste.”

Heel bloederig

Foster vervolgt: “Hij is eigenlijk niet sterk, hij is het meest geweldige paard om te rijden, hij is gewoon heel bloederig, hij wil altijd naar de sprong toe, en mijn favoriete ding is om te proberen paarden te kalmeren, dus dat was echt wat me in de eerste plaats in hem aantrok. Het is niet altijd gemakkelijk is geweest, maar hij is heerlijk om te rijden. Hij is als een droom; hij heeft nu niet veel meer nodig en ik heb de hele tijd het gevoel dat ik alles onder controle heb, wat heerlijk is.”

‘Geen parcours wat hij niet kan springen’

“Door Covid en blessures en dingen die zijn gebeurd, is dit het eerste kampioenschap waar we hem naartoe hebben gebracht,” aldus Foster. “En dus heb ik hoge verwachtingen, want er is geen parcours dat hij niet kan springen. Hij is het paard met de meeste scope dat ik ooit heb gereden. Zelfs toen ik de ring in ging en daar die hindernis met de struiken zag, dacht ik ‘Oh mijn god, hoe kunnen paarden daar over springen?’ Maar hij vliegt gewoon. Hij heeft zo veel vermogen en het geeft je zo veel vertrouwen. Hij is gewoon geweldig.”

Bron Horse&Hound