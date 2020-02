Tiffany Foster met Brighton naar winst in Florida

Maar liefst twee paarden startte de Canadese Tiffany Foster in de barrage van de 1m50 CaptiveOne Advisorsprijs in Wellington. Met Brighton, de veertienjarige KWPN'er van Contendro II gefokt door E. Santing in Wapenveld, won ze de met 73.000 dollar gedoteerde wedstrijd. Bertram Allen werd tweede met Lafayette van Overis (v. Kashmir van Schuttershof), Lucas Porter was derde met Hope Street (v. Casall ASK).

Het tweede paard van Foster, Galino (v. Arthos R) kreeg een balk in de barrage en eindigde als zesde. Deze KWPN’er komt uit de fok van J. Admiraal en is via Brazilië en Zweden bij de Canadese terechtgekomen.

Uitslag

Bron: Horses.nl