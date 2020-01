Tiffany Foster sluit week 3 Wellington af met winst in de 3* 1.50m Classic

Gisteren sloot Tiffany Foster de derde week van het Winter Equestrian Festival in Wellington af met een klinkende overwinning. De Canadese was in de tien-koppige barrage de concurrentie te snel af en kon 11.000 euro na de overwinning innen. Catherine Tyree zat Foster op de hielen, maar kon haar niet van haar troon afstoten. Twee KWPN'ers, Aristoteles V (v.Padinus) en Ennebel van het Posthuijs (v.Numero Uno) eindigden in de top zeven van de rubriek.

Foster en Northern Light (v.Plot Blue) zijn sinds eind september 2019 een combinatie en nam de teugels over van Olivier en Thibault Philippaerts. Foster zei over de negenjarige merrie die pas voor de tweede keer op 1.50m sprong: “Het was ook nog onze eerste barrage samen. Ik ben best verbaasd. Ze verliest geen tijd tussen de hindernissen en in de lucht, en heeft een grote galop.” Foster vervolgde: “Ze is het type paard die je niet hoeft te vertellen te draaien, je hoeft het enkel te denken en ze doet het.”

Een tijd van 42.47 was voldoende voor de amazone om er met de hoogste eer vandoor te gaan. Catherin Tyree en BEC Lorenzo (v.Livello) deden er net iets langer over. Het koppel had 42.56 seconden er voor nodig, en werd tweede op 0.09 seconde achterstand. Emily Moffet maakte met Carlson 86 (v.Colorit) het podium compleet. Een tijd van 43.41 bezorgde de amazone een derde prijs.

Top zeven

Eric Lamaze zag zijn pupil Tiffany Foster winnen en eindigde zelf net naast het podium in de 1.50m rubriek. Met Coco Bongo (v.Caretino) klokte de Canadees 44.17 en werd daarmee vierde. Jonathan McCrea finishte met de KWPN’er Aristoteles V, gefokt door G.H.S. Vullers, als vijfde met in een tijd van 44.28. Eduardo Menezes had weliswaar de aller snelste tijd in de proef met de KWPN’er Nebel van het Posthuijs, fokproduct van J. Post, maar tikte één balk uit de lepels en eindigde met 39.30 en vier strafpunten op de zevende plaats.

Bron: Persbericht/Horses.nl