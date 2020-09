Tim Prouvé uit strijd BK

Voor Tim Prouvé liep gisteren het Belgische kampioenschap in Lanaken op een pijnlijke manier af. De jongste deelnemer aan het kampioenschap kreeg een ongelukkige val in het parcours waarbij zijn schouder uit de kom ging. De Belgische site Equnews meldt dat de ruiter naar het ziekenhuis moest om geopereerd te worden.

Met zijn achttien jaar was Tim Prouvé de jongste deelnemer aan het kampioenschap. Woensdag begon hij samen met zijn vader Bert (50) en zijn broer Simon (23) aan de wedstrijd. In de eerste onderdeel was Prouvé snel met zijn Hocus Pocus van de Lucashoeve (v. Chin Chin), maar twee afgeworpen balken wierpen hem terug naar de 21ste plaats.

Gisteren was hij in het tweede onderdeel goed op weg tot dat hij in de dubbelsprong ten val kwam. De ruiter moest naar het ziekenhuis om aan zijn schouder geopereerd te worden. De Belgische site Equnews schrijft dat Prouvé minstens twee weken langs de kant moet blijven.

