Timon d’Aure onder jonge Qatari aan de slag

De dertienjarige Timon d'Aure (Mylord Carthago x Drakkar des Hutins), die internationaal furore maakte onder het zadel van Alexis Deroubaix, is in Doha voor het eerst gestart onder de 25-jarige Qatari Salman Mohammed Al Emadi. Ze werden vandaag negende in een 1m50 rubriek tegen de klok in Doha.