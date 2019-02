Timothy Hendrix in top GP Lilleström, 6 KWPN’ers bij de beste elf

In de 3* Grote Prijs van Lillestrom eindigde Timothy Hendrix zojuist in de top van het klassement. De winst in het hoofdnummer kwam op naam van de in top vorm verkerende Peder Fredricson. Maar liefst zes KWPN'ers eindigden bij de beste elf.

Nadat Fredricson afgelopen weekend al de Grote Prijs van Neumünster op zijn naam zette, was het ook vandaag in het Noorse Lilleström raak. De Zweed was met H&M All In (v.Kashmir van Schuttershof) zijn acht collega’s in de barrage te snel af en zette zo zijn zegereeks voort. Onze landgenoot Timothy Hendrix reed Kimmel SCF (v.Amaretto d’Arco) naar een mooie zevende plaats in de proef.

KWPN’ers

Op een tweede plaats eindigde de eerste KWPN’er van de zes. De Cantos-nakomeling Arakorn kwam met ruiter Johan-Sebastian Gulliksen net tekort voor de overwinning en werd tweede. KWPN’er Fecybelle (v.Carambole), gefokt door J.W. Greve, schreef dit jaar al drie Grote Prijzen op naam met Shane Carey en het duo werd in Lilleström derde. Op een zesde plaats eindigde Frederik Spetz met zijn Ustinov-zoon Dustin. Een gedeelde elfde plaats als snelste vier-fouters was er voor Victoria Gulliksen en, de vriendin van Timothy Hendrix, Oda Charlotte Lyngvaer. Gulliksen had de KWPN’er Deville (v.Diabeau) onder het zadel en Lyngvaer in het zadel van Cendy VDP (v.Triomphe de Muze).

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl