Timothy Hendrix op kop in Gold Small Final Drammen

Timothy Hendrix schreef vanmiddag de overwinning in de Gold Small Final in Drammen op zijn naam. De Nederlander was in het direct-op-tijd parcours zijn 57 concurrenten te snel af.

Hendrix reed de KWPN’er Gogolinus (Sheraton x Colandro) snel rond in 61,94 en hield daarmee de concurrentie op achterstand. De Deense Kim Kristensen kwam met Cressendo Bv Z (Canturano x Cassini) dicht in de buurt van de Nederlander. Kristensen haar tijd van 62,62 was net te langzaam en de amazone moest genoegen nemen met een tweede plaats. De Britse Zoe Potter en Monica LH (Verdi x Raphael) maakten met 64,56 de top drie compleet.

Bron: Horses.nl