Tina Lund: ‘Ik rij zeker tot aan mijn 60ste en dan word ik trainer’

In de FEI TV serie 'Ride' komt de 19-voudig Deense kampioene bij de springruiters Tina Lund aan het woord. In haar eigen land is de 40-jarige amazone al een legende. In de serie spreekt zo over haar gezinsleven, haar liefde voor paarden en haar carrière.

Tina Lund legt in de aflevering uit dat ze altijd al een liefde voor paarden heeft gehad. De Deense is nog steeds houdster van het wereldrecord voor jongste nationaal kampioene, ze won haar eerste kampioenschap toen ze 11 jaar oud was.

Naar Dubai

Na haar huwelijk met de voormalige Premier League-ster Allan Nielsen en het krijgen van kinderen, verhuisde het gezin naar Dubai, een groeiende hotspot in de wereld van de paardensport.

‘Elk jaar wordt er wel iets beter’

Lund: “Dit land is pas 49 jaar oud, dus alles is nog nieuw en ook met de sport. Ik denk dat ze hun achterstand vrij snel aan het inlopen zijn en dat ze het heel goed doen. Elk jaar wordt er wel iets beter.” Tina’s ouders zijn ook met het gezin naar Dubai verhuisd en zijn een geweldige ondersteuning voor de amazone.

‘Tot het eind van mijn leven in de sport’

“Mijn doel is om zeker tot mijn zestigste te blijven paardrijden, en dan word ik misschien trainer,” zegt Lund. “Dus ik hoop dat ik vanaf het begin van mijn leven, tot het einde van mijn leven in de sport zal zitten.”

Bron FEI