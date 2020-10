Titels voor Gino des Luthiers en Galaa la Marsa bij vierjarigen in Frankrijk

Op de Franse kampioenschappen in Fontainebleau wonnen Gino des Luthiers (v. Giovani de la Pomme) en Galaa la Marsa (v. Qlassic Bois Margot) de titels bij de vierjarige springpaarden. Aurélien Georges-Picot stuurde Gino des Luthiers naar de titel bij de hengsten en ruinen, Galaa la Marsa werd onder Edouard Fiocre bij de merries de winnares.

Het kampioenschap voor vierjarige begon gisteren met bijna 60 merries waarvan er uiteindelijk in de finale ronde 31 foutloos bleven. De Qlassic Bois Margot-dochter Galaa la Marsa kreeg in de finale net iets meer punten van de jury dan Girl Power DK (v. By Ceira d’Ick) die haar overwinning verspeelde door een minder exterieur.

Twee keer De Lure

Galactée de Tivoli (v. Vagabond de la Pomme) won het brons. Vierde werd de Tornesch-dochter Graceandfire de Lure die vorig jaar het kampioenschap bij de driejarige springpaarden won. De vijfde plaats ging ook naar een fokproduct van stoeterij De Lure, namelijk Gaia de Lure (v. Berlin).

Vierjarige hengsten en ruinen

69 vierjarige hengsten en ruinen reden hun kampioenschap. In handen van Aurélien Georges-Picot kwam de zoon van Giovani de la Pomme, Gino des Luthiers, als beste uit de bus. Het paard komt uit een sterke merrie stam met veel internationale springpaarden als MTM Reve du Paradis (Tracy Fenney) en Quick Study (Lauren Hough).

Stam Orient Express

Ginko du Rouet (Vagabond de la Pomme x Ogano Sitte) won het zilver. De hengst die inmiddels is goedgekeurd bij het SF en komt uit dezelfde stam als Baloubet du Rouet. De Quick Star-zoon Grabuge pakte het brons. Hij is de volle broer van Orient Express HDC die team en individueel zilver won met Patrice Delaveau op de WG in Caen.

Bron Grandprix.info