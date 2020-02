Titouan Schumacher vs Mathieu Billot: onderlinge Franse strijd in GP Vilamoura

In de 3* 1.50m Grote Prijs van Vilamoura draaide het uit op een Franse barrage. Enkel Titouan Schumacher en Mathieu Billot wisten in het basisparcours de nul op het scorebord te houden. De barrage viel uiteindelijk in het voordeel van Schumacher, die er met de ruim 12.000 euro vandoor ging. Billot werd tweede. De beste KWPN'er in de proef Bintang II (v.Tangelo vd Zuuthoeve) viel met Laura Renwick net naast het podium.

Titouan Schumacher haalde als allereerste starter in de Grote Prijs gelijk de barrage. Later werd daar enkel zijn landgenoot Mathieu Billot aan toegevoegd. Het werd een strijd der Fransen. Schumacher en Atome Z (v.Amadeus Z) finishten in een tijd van 40.88 en dit was genoeg om er met de overwinning vandoor te gaan.

Top vier

Billot zadelde Quel Filou 13 (v.Quidam’s Rubin) en deed er net iets langer over in de barrage. Een tijd van 41.17 bracht de Fransman een tweede prijs en de bijbehorende 10.220 euro. Laura Renwick en Bintang II konden de lei niet schoon houden in het basisparcours en tikten één balk uit de lepels. Toch eindigde het duo met dat resultaat nog op een vierde plaats achter Guy Williams die met Rouge de Ravel (v.Ultimo van ter Moude) derde werd als snelste vier-fouter.

Bron: Horses.nl/Facebook