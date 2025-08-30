Tobago Z heeft in Brussel afscheid genomen van de sport

Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) heeft op de Brussels Stephex Masters afscheid genomen van de springsport. De slechts 1,63 m grote bij het KWPN en meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst werd op ceremoniële wijze uitgezwaaid voorafgaand aan de Audiprijs die hij vorig jaar won. Ruiter Daniel Deusser bracht een ode aan zijn sportpartner: "Tobago was niet alleen mijn vriend en partner, maar ook mijn leermeester. Ik heb zoveel van hem geleerd."

De kleine voshengst met het grote hart won met Deusser talloze Grand Prix- en Wereldbekerwedstrijden, bijvoorbeeld in Madrid en Bordeaux. Samen hielpen zij ook het Duitse team aan de zilveren medaille op het EK 2019 in Rotterdam. Deusser en ‘Tobi’ werden bovendien tweede in de Rolex Grand Prix in Aken in 2019, wonnen de Rolex Grand Prix in Wellington in 2021, de Rolex Grand Prix in ‘s-Hertogenbosch in 2022, de Grand Prix in New York in 2022 en bovendien de Global Tour Super Grand Prix in Praag in datzelfde jaar. Tobago Z won in 2024 nog de Sires of the World in Mechelen. In totaal heeft de nu 17-jarige 117 keer op 5-sterrenniveau deelgenomen, 62 Wereldbekerwedstrijden gelopen en 14 keer gesprongen voor Team Duitsland. Volgens Horsetelex is zijn totale winsom dik 2,8 miljoen euro.

‘Meer dan hij kon’

In een interview met de Duitse website spring-reiter een paar weken geleden zei Deusser zonder aarzelen dat Tobago zijn absolute favoriete paard was: “Tobago en ik zijn een beetje naar elkaar toe gegroeid. Er is zo’n speciale band tussen ons. Hij gaf gewoon altijd net iets meer in de springarena. Ik heb onlangs video’s uit Aken gezien toen hij daar de Grand Prix sprong, op het hoogtepunt van zijn carrière. Dat paard gaf gewoon meer dan hij in werkelijkheid kon.”

Dekdienst

Scuderia 1918 Tobago Z, gefokt door Jonas Bellemans, blijft beschikbaar als dekhengst. Deusser heeft momenteel onder meer de goedgekeurde Tobago-zoon Otello de Guldenboom onder het zadel. De combinatie won in juni de Rolex Grand Prix van La Baule.

