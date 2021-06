Tobias Meyer verrast zichzelf met Duits Kampioenschap op Carrera-zoon

De 33-jarige Tobias Meyer is met Greatest Boy (v. Carrera VDL) Duits Kampioen springen geworden. In Balve versloeg hij in de barrage Maximilian Weishaupt op de merrie Omerta Incipit (v. Levisson). Ze waren de enige twee die de vier voorgaande rondes van het kampioenschap zonder balken overleefd hadden.

“Wat een bijzondere dag” constateerde Meyer met de tranen op zijn wangen. “Toen ik hierheen reed had ik met alles rekening gehouden, behalve dat ik kampioen zou worden.”

Greatest Boy

Zijn tienjarige Carrera-zoon maakte zijn naam waar, aldus Meyer. “Het is niet te geloven, wat dit paard in vijf zware parcoursen gepresteerd heeft. Ik heb hem nu zeven maanden en hij was best complex, maar ik heb altijd in hem geloofd. Ik heb hem de afgelopen maanden steeds een beetje zwaarder laten lopen, maar nog niet zo zwaar als hier.”

Weishaupt

Reservekampioen Maximilian Weishaupt is de jongere broer van Philipp Weishaupt, die voor Stal Beerbaum werkt en vorig jaar de titel won. Ook hij sprak na de wedstrijd zijn ongeloof uit. “Ik had hier niet op gerekend. Als mijn merrie een snellere ruiter had gehad, had ze gewonnen.”

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl