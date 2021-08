Tobias Meyer wint GP Bonheiden met Greatest Boy-H

De Duitse ruiter Tobias Meyer was in de Grote Prijs van Bonheiden over 1m45 de sterkste met KWPN-ruin Greatest Boy-H (v. Carrera VDL). De tienjarige is gefokt door de familie Arnoe uit Nispen. Kim Emmen was het snelste, maar greep naast de overwinning door een springfout.

De tweede plaats ging naar de Canadese amazone Alicia Gadban – Lewis met Beneficial (v. Banderas). Zij bleef haar Zweedse concurrente Angelica Augstsson Zanotelli met Kalinka van de Nachtegaele (v. Epleaser van ’t Heike) slechts 4/100 seconde voor.

Emmen razendsnel

Kim Emmen tekende voor de achtste plaats in het eindklassement, met Warriors Glory (v. Warrior). Emmen was de snelste vierfouter in de barrage, ze bleef nog ruimschoots onder de tijd van Meyer, maar raakte helaas een balk onderweg. Ook Jody van Gerwen kon zich nog klasseren op plaats 14, met Inebelle van ’t Welthof (v. Takashi van Berkenbroeck).

Uitslag

Bron: Horses.nl