Tobias Meyers nationale kampioenspaard Greatest Boy-H verder onder Edwina Tops-Alexander

Tobias Meyer won vorig jaar de Duitse titel bij de springruiters met Greatest Boy (v. Carrera VDL). Maar dat was niet het enige succes van de springruiter met de elfjarige KWPN'er. Het paar won prijzen tot op het hoogste niveau, ook als lid van het Duitse team. Nu gaat de elfjarige KWPN'er verder onder Edwina Tops-Alexander. Het paar heeft hun debuut al gehad in Opglabbeek.

Na het behalen van de Duitse titel bij de springruiters was Tobias Meyer met Greatest Boy onder meer succesvol op de Global Champions Tour. Zo was het paar vierde in de 5* Grand Prix van Miami. Hun laatste optreden was in Hickstead waar ze met het team tweede werden in de Nations Cup. Meyer en de zoon van Carrera VDL liep dubbel nul.

Na de overstap van Meyer van Heinrichs Horses naar Gestüt Sprehe en Aleksandr Onishchenko raakte hij het paard kwijt. Sinds een maand is Greatest Boy bij Edwina Tops-Alexander. Tops debuteerde op 1,40m-niveau in Opglabbeek en dit weekend gaat het nieuwe paar van start op de laatste etappe van de Global Champions Tour in Riad.

Bron Spring-reiter