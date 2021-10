Todd Minikus viert terugkeer in ring met zege in Welcome Stakes WIHS

Todd Minikus, vorig jaar winnaar van de WIHS President's Cup Grand Prix met Amex Z, keerde terug naar de Washington International Horse Show onder iets andere omstandigheden. Dit jaar kwam hij met de dochter van Andiamo het Tryon Stadium binnen voor de Welcome Stakes, nadat hij bijna een maand aan de kant stond vanwege een blessure door een val. De rentree van Minikus verliep voorspoedig, hij pakte een overtuigende zege in de 1,55m-rubriek.

“Ik zat op een steigerend paard en die sloeg achterover, bovenop me. Ik heb al bijna vier weken niet meer gereden,” vertelde Minikus. “Eergisteren was de eerste keer dat ik gereden heb [sinds de blessure]. Het paard kwam helemaal over me heen, ik heb geluk gehad dat er niets gebroken is.” In de tijd dat Minikus aan de kant stond, werden zijn paarden doorgetraind, en hoe. De Amerikaan kon gisteren opstapen, wegrijden en winnen.

KWPN’er Donjo tweede

Zeventien combinaties hadden het basisparcours van de 1,55m-Welcome Stakes foutloos afgelegd. Van hen kwamen er dertien terug voor de barrage. De Canadees Hyde Moffatt was de eerste die een foutloze ronde reed in een snelle tijd. Zijn dertienjarige KWPN’er Donjo (v. VDL Zirocco Blue) finishte in 31,95 seconden. Het fokprodukt van E. ‘t. Hooft uit Nieuweroord werd in 2019 nog gereden door Jeroen Dubbeldam.

Halverwege de barrage werd Moffatt door Todd Minikus van de eerste plaats verdreven. Minikus stuurde Amex Z als enige onder de 30 seconden, 29,68 seconden, en won de proef. McLain Ward en Kasper van het Hellehof, de elfjarige BWP hengst van Emerald, werd derde in 32,16 seconden.

Ward wint 4* puntenspringen

Eerder op de dag werd het puntenspringen over 1,45m gewonnen door McLain Ward en en de altijd snelle Catoki (v. Catoki). Het paar sprong de 65 punten bij elkaar in 46,82 seconden. De tweede plaats met 65 punten en een tijd van 49,49 seconden ging naar Molly Ashe-Cawley en de tienjarige merrie Berdien Z (v. Bustique). De derde plaats was voor Sydney Shulman en A Toi de Prim’ (v. Conterno Grande), eveneens met 65 punten in een tijd van 49,87 seconden. De Israëlische amazone debuteerde afgelopen maand met de elfjarige Franse merrie.

Bron Horses.nl/Persbericht