Tokio-finalist Urvoso du Roch verder onder Cian O’Connor

Nicolas Delmotte vormde ruim vijf jaar een combinatie met Urvoso du Roch (Nervoso x Grand d'Escla). De combinatie piekte op de Olympische Spelen in Tokio met een twaalfde plaats in de individuele finale en daarmee waren ze de beste Franse combinatie. De kwaliteiten van de nu veertienjarige vos bleven niet onopgemerkt, de zoon van Nervoso werd in september vorig jaar verkocht.

Niet alleen op de Spelen liep Urvoso du Roch zich in de kijker. In het Olympische jaar won Nicolas Delmotte met hem onder meer op het prestigieuze CHIO Aken de Nordrhein-Westfalen prijs, de 5* GP in Chantilly en de 5* GP in La Baule. Het talent was duidelijk maar de SF-ruin bleek zeer gevoelig is. “Het kostte me vijf jaar om hem naar dit niveau te brengen en het beste eruit te halen”, vertelde Delmotte na zijn overwinning in Aken.

Coolmore Stud

Urvoso du Roch werd gekocht door John en Sue Magnier, eigenaren van de beroemde Ierse Coolmore Stud, de grootste fokkerij van volbloedpaarden ter wereld. Zij zijn de grootouders van de jonge Ierse springruiters Max en Tom Wachman. Tom nam plaats in het zadel van Urvoso en bracht hem internationaal uit van oktober tot en met maart dit jaar.

Op het 4* concours in Bourg en Bresse reed echter Cian O’Connor, trainer van de broers Wachman, de ring in met het paard. In de 4* 1,40m-rubriek werd hij gisteren met een foutloze ronde tiende.

Bekijk hier de video van de rit van O’Connor.

Bron Grandprix.info/Horses.nl