Tom Martens tweede in Bonheiden

In Bonheiden ging de winst in de 2* GP over 1m45 naar de Braziliaan Thiago Ribas Da Costa op Kassandra van 't Heike (v. Epleaser van 't Heike). Tom Martens werd voor Nederland tweede op de merrie Baucis d'Ouilly (v. Modesto). De derde plek ging naar de Belgische Ann Carton-Grootjans die Kai Licha de Carmel (v. Prince van de Wolfsakker) gezadeld had.