Tom Wachman bekroont internationaal debuut op Mans Thijssens I’m Here met zege

In december vertrok Mans Thijssens KWPN'er I'm Here (Carambole x Numero Uno) naar de Ierse stal Coolmore Showjumping. Tom Wachman zit nu in het zadel van de tienjarige merrie en maakte gisteren zijn internationale debuut op het Winter Equestrian Festival in Wellington. Het paar won direct de 2* 1,40m-proef.

De Carambole-dochter I’m Here is een fokproduct van Stal Thijssen. De merrie begon haar internationale carrière onder Sanne Thijssen en begin dit jaar bracht Niels Kersten het paard een aantal keren uit. Mans Thijssen reed haar vanaf maart en boekte tot op 1,50m-niveau de nodige successen.

Tom Wachman reed gisteren I’m Here in Wellington in de 2* 1,40m-rubriek. In de Twee Fasen-proef was hij de snelste foutloze combinatie in 29,95 seconden. De Ierse springruiter versloeg Stephanie Gallucci die ook een KWPN’er bij zich had. Met de Brainpower-dochter Jersey, gefokt door P.N. Grevelink in Oosterhout, klikte de Canadese amazone 30,09 seconden. Ook deze combinatie is net nieuw, Gallucci debuteerde vorige week in Wellington.

Klik hier voor de uitslag.

