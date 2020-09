Top 10 klassering Lisa Bongers in 1,50m Italië

Op het CSI3* in het Italiaanse Gorla Maggiore reed Lisa Bongers haar Carthino Z-zoon Donbalian naar een knappe zevende plaats in de 1,50m hoofdrubriek van de vrijdag. De Pool Andrzej Oplatek won de proef met Stakkatan (v. Stakkatol).

De hoofdrubriek was een Tabel A direct op tijd over 1,50m. Andrzej Oplatek reed de snelste tijd met Stakkatan. De Oldenburger International-gefokte zoon van Stakkatol was vier jaar geleden met 900.000 euro een van de duurste paarden op de PSI veiling in Ankum. Oplatek pakte de winst in 65,85 seconden.

Achter de Pool werd Christoph Nothegger uit Oostenrijk tweede met Twilight 2 (v. Cassini II) in een tijd van 66,30 seconden. De derde plaats ging naar Zwitserland in de persoon van Anthony Bourquard met Janus VB 9v. Namelus R) in 66,92 seconden.

Lisa Bongers stuurde het eigen fokproduct Donbalian mooi foutloos rond en kwam in 69,81 seconden over de finish. Ze kon hiermee de zevende prijs ophalen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl