Top klasseringen Nederlanders in Vejer

Het werd gisteren geen Nations Cup dag in Vejer de la Frontera. Door het slechte weer is de wedstrijd in Spanje naar vandaag verplaatst. Toch werden er gisteren een aantal rubrieken in de 3* en 2* verreden. De Nederlanders deden vooraan mee met onder meer een zege voor Jur Vrieling met Gran Canyon Van HD (v. Cartani) in de 2* 1,40m.

Om met de overwinning van Jur Vrieling te beginnen. Met Gran Canyon Van HD was de Groniger drie tiende sneller in de Twee Fasen-proef over 1,40m dan de Canadese Vanessa Mannix. Mannix had Catinka 25 (v. Catoki) onder het zadel. De in Spanje succesvolle Kim Emmen volgde op Caliber Royale (v. Cayado) met minimaal verschil op de derde plaats.

Dubbele zege Renwick

Laura Renwick zegevierde in de twee 1,45m-rubrieken. In de 3* versie van de Twee Fasen Special deed de Britse dat met de KWPN’er Dublin V (v. Vigaro). In de tweede fase was ze bijna drie seconden sneller dan Maximilian Lill met de in Nederland gefokte G.Breaker (v. Haertbreaker). Kevin Jochems werd vierde met de Oldenburgse merrie Carte Blanche (v. Cartogran).

Sanne Thijssen nipt tweede

In de 2* 1,45m Tabel A direct op tijd versloeg Renwick met Top Dollar VI (v. Dollar du Murier) Sanne Thijssen en haar No Fear VD Tichelrij Z (v. Numero Uno) met een halve seconde. Eduardo Álvarez Aznar stuurde Mogambo (v. Diamant de Semilly) naar de derde plaats.

Van Asten derde

In de 3* 1,40m Tabel A direct op tijd moest Leopold van Asten met VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van t Spieveld) zijn meerdere erkennen in Luca Moneta die won op Chilli 41 (v. Crunch) en de Marokkaan Abdelkebir Ouaddar die tweede werd met Bilbot (v. Quickly de Kreisker).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Sunshine Tour/Horses.nl