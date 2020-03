Top tien klassering Maikel van der Vleuten in Doha

Op de eerste dag van de Global Champions Tour in Doha haalde Maikel van der Vleuten een individuele zevende plek met Dana Blue (v. Mr. Blue) in de eerste ronde van Champions League. Maar met zijn Madrid in Motion-teamgenoot Eduardo Alvarez Aznar kwam hij niet hoger dan de twaalfde plek. Team St Tropez Pirates met Pieter Devos en Daniel Deusser gaat aan de leiding.

In de eerste ronde van Champions League was bleven acht teams foutloos. De tweede ronde wordt spannend want het verschil tussen de St Tropez Pirates en team Skandinavian Vikings (Evelina Tovek en Henrick von Eckermann) is net iets meer dan 0,2 seconden. Daniel Deusser reed Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek), Pieter Devos zat in het zadel van Espoir (v. Surcouf de Revel) en bleven foutloos in 136,29 seconden. Tovek met Dalila de la Pomme (v. Taran de la Pomme) en Von Eckermann op Best Boy (v. Contagio) zetten 136,51 seconden op de klokken.

Kevin Staut individueel de sterkste

In het individuele klassement won Kevin Staut op Visconti du Telman (v. Toulon) in 63,55 seconden. Na de break snelde de Fransman Scott Brash voorbij die met Hello Shelby (v. Stolzenberg) aan de leiding ging in 63,66 seconden. Op een halve seconde volgde Roger Yves Bost met Castleforbes Talitha (v. Cardenio) op de derde plek. Maikel van der Vleuten die als een van de eersten op de startlijst stond eindigde uiteindelijk op de zevende plaats met Dana Blue.

Vrieling ook zevende

Eerder op de dag had ook Jur Vrieling een zevende plaats behaald met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) in de 5* 1,45m-rubriek. De proef werd gewonnen door de jonge Noor Johan-Sebastian Gulliksen op Chaloubet (v. Balou du Rouet). Hij was ruim een seconde sneller dan Jos Verlooy en de Verdi TN-zoon Varoune. Derde werd Wilm Vermeir op King Kong d’Avifauna (v. Beaulieu’s Think Big).

Klik hier voor de uitslag van de eerste manche van de Champions League, met video’s.

Klik hier voor de andere uitslagen.

Bron Horses.nl