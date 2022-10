Top tien klassering voor Niels Kersten in openingsrubriek CSI4* Tetouan

Gisteren opende de 4* wereldbekerwedstrijd in Tetouan (Marokko) met een 1,35m direct op tijd. In de rubriek die door de Italiaan Roberto Turchetto met de KWPN'er Hurricane VDL (v. VDL Zirocco Blue) werd gewonnen, behaald Niels Kersten met High Hopes SFN (v. Numero Uno) een achtste plaats.

De top vijf van de rubriek lag dicht bij elkaar. Roberto Turchetto stuurde de Zirocco Blue-zoon Hurricane VDL, gefokt door H. van Dael, rond in de winnende tijd van 58,11 seconden. Op ruim twee tiende werd Charles Henri Ferme tweede (in 58,39 seconden) met Jaqui (v. Ogano Sitte). Direct gevolgd door de thuis rijdende Samy Colman op Galoubet L (v. Baloubet du Rouet). De KWPN’er gefokt door G.J. Lucas uit Nieuw-Schoonbeek kwam in 58,43 seconden over de finish.

Stal Thijssen

Niels Kersten reed een goede foutloze ronde met High Hopes SFN in een tijd van 61,20 seconden en werd hiermee achtste. Voor Stal Thijssen reden Leon, Mans en Mel ook foutloze rondjes, maar vielen niet in de prijzen.

Bron Horses.nl