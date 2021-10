Top tien klasseringen voor Nederlanders in Oliva

In drie 1,40m-rubrieken en één 1,45m-proef kwamen Nederlandse springruiters in de top tien. Willem Greve had pech in de barrage van het 1,45m. Hij was met afstand de snelste, maar Highway M TN tikte een balk uit de lepels en Greve werd zesde. In de Gold Tour 1,40m werd Michael Greeve tiende. In de Silver Tour Grand Prix was er een mooie tweede plek voor Wout Jan van der Schans met de KWPN-hengst For The Moment. Sidney Eras was de beste Nederlander in de 1,40m Bronze Tour.

De KWPN-hengst Highway M TN heeft alle rubrieken waar hij onder Willem Greve aan de start kwam, in de prijzen gelopen. Gisteren in het 1,45m was het weer raak. Greve moest in de barrage als eerst van start en liet de zoon van Eldorado van de Zeshoek fantastisch snel rondgaan. Alleen op de laatste hindernis kreeg de hengst een ongelukkig foutje. Met vier strafpunten in een tijd van 35,61 seconden werd Greve uiteindelijk zesde. Niemand kon de tijd van Greve evenaren.

Egyptenaar Mohamed Weaam wint 1,45m

Winnaar werd Mohamed Weaam met Morocco (v. For Edition) die foutloos bleef in 38,30 seconden. Achter Willem Greve werden Hendrik-Jan Schuttert en Patrick van der Schans zevende en achtste. Schuttert kwam met Good Farming HS (v. Carrera VDL) met vier strafpunten over de finish in 38,74 seconden. Van der Schans stuurde Graniet ES (v. Flamenco de Semilly) rond in 44,67 seconden, ook met vier strafpunten. Iris Michels haalde de barrage niet, maar door snelle basisronde op Bugano de l’Abbaye (v. Ugano Sitte) werd ze tiende.

Gold Tour

In de 1,40m van de Gold Tour was er een tiende plaats voor Michael Greeve en de Namelus R-zoon Guan GJB. In de proef op direct tijd liep de ruiter een tijdfout op. Marie Hecart won de rubriek overtuigend met Drosera de Carva (v. Kannan) in 60,62 seconden. Achter de Française werd Peter Moloney tweede op de KWPN-merrie Happiness (v. Untouchable) in 63,47 seconden. Op de derde plaats kwam nog een KWPN-merrie. Onder Erika Lickhammer- Van Helmond sprong I. Comme Tessa VHL (v. Comme il faut) foutloos rond in 66,36 seconden.

Van der Schans tweede in Silver Tour GP

In de Silver Tour werd gisteren de Grand Prix verreden. In het 1,40m parcours was Wout Jan van der Schans een van de acht barrageruiters. Van der Schans ging met de KWPN-hengst For The Moment (v. Mr. Blue) als tweede van start. De hengst sprong een goede foutloze ronde in 38,99 seconden. Uiteindelijk moest hij alleen Seamus Hughes Kennedy voor laten gaan. De Ier was op Cuffesgrange Cavadora (v. Z Wellie 72) met 36,68 seconden ruim sneller dan Van der Schans. Iris Michels reed met de KWPN-merrie Izabelle (v. Comme il faut) ook een foutloze barrage. Haar tijd van 49,61 seconden was goed voor de vijfde plaats.

Bronze Tour

Sidney Eras was met Niagara de Muze Z (v. Nabab de Reve) de beste Nederlander in de 1,40m Bronze Tour. Eras werd zesde op de negenjarige Zangersheide merrie in 33,94. De winst in de proef ging naar Gail Burchmore die op Jakarta Vd Hunters (v. Scendix) de snelste was in 27,01 seconden.

Bron Horses.nl