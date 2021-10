Top tien noteringen Nederlanders in 1,40m Michalowice

De tweede week van de Cracovia Szary Equestrian Show in het Poolse Michalowice ging gisteren van start. In de 1,40m-hoofdrubiek van de eerste dag reed Sander Geerink Jacobus S (v. Numero Uno) naar een vierde plaats. Micky Morssinkhof stuurde haar beide paarden Quintendros E (v. Quintender) en Hawai Balia NL (v. Van Gogh) in exact dezelfde tijd over de meet, goed voor de achtste plaats.

De hoofdrubriek van gisteren was een Twee Fasen over 1,40m. Van de 36 combinaties reden er tien een dubbele foutloze ronde. De Pool Kamil Grzelczyk was voor eigen publiek de snelste in de tweede fase. Hij stuurde Mister Dr Heigl (v. Mylord Carthago) in 30,31 seconden naar de zege. Hij bleef Conor Drain drie tiende voor. De Ier realiseerde op de KWPN’er Fieldmaster (v. Numero Uno) een tijd van 30,63 seconden.

Twee Numero Uno’s in top vier

Achter Andrius Petrovas, die met zijn eigen fokproduct Sherlock (v. Shandor 34) derde werd, kwam Sander Geerink op de vierde plaats met Jacobus S. De zevenjarige hengst is de tweede Numero Uno-zoon in de top van het klassement. Ook in de eerste week van het concours in Michalowice haalde Geerink al twee keer een derde plaats en een elfde plaats met het paard.

Morssinkhof ex aequo achtste

Uitzonderlijk was de prestatie van Micky Morssinkhof. De amazone kwam met haar beide paarden Quintendros E en Hawai Balia NL in 34,48 seconden over de finish en werd achtste. Morssinkhof heeft Quintendros sinds begin dit jaar op stal. De achtjarige Holsteiner won een jaar geleden het brons op de Holsteinse kampioenschappen. Het fokproduct van Dinand Noeverman en Maartje Lanooy, Hawai Balia NL. liep vorige week ook al een paar keer in de prijzen met onder meer een tweede plaats in een 1,40m direct op tijd.

Hessel Hoekstra eindigde op de elfde plaats met de Bubalu VDL-zoon Icoon VDL. In de tweede fase kreeg het duo een tijdfout.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl