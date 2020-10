Top tien plaatsen voor Mel en Leon Thijssen in Vilamoura

Op de donderdag van week vier van de Champions Tour in Vilamoura reden Mel Thijssen en haar vader Leon zich in de prijzen. Mel werd op Enrique (v. Tangelo vd Zuuthoeve) tweede in het 1,40m en Leon pakte de tiende plaats in het 1,45m met For President (v. Numero Uno).

In de 1,40m-rubriek direct op tijd kwam Mel Thijssen met haar Tangelo vd Zuuthoeve-zoon Enrique slechts 0,05 seconde te kort voor de overwinning. Die zege moest ze laten aan de Braziliaan Yuri Mansur en de merrie Carma de Blancheville (v. Mylord Cathago). Mansur had een tijd van 59,53 seconden op de klokken gezet, Thijssen 59,58 seconden.

Tweede Tangelo vd Zuuthoeve

Ook Michel Hecart zat er dichtbij. De Fransman werd derde met Caracole de La Roque (v. Zandor Z) in 59,73 seconden. Op de vijfde plek eindigde opnieuw een Tangelo-nazaat, namelijk Harmonia onder Laura Renwick.

1,45m-rubriek

De 1,45m hoofdrubriek van de donderdag kwam in handen van Shane Breen. De Ier was op Z7 Ipswich (v. London) de snelste in de tweede fase 32,92 seconden. In 33,06 seconden werd Morgan Bordat op Uma (v. Calvaro) tweede. De derde plaats ging naar Michael Pender met HHS Fast Forward (v. Fortunus) in 33,39 seconden.

Leon Thijssen had met de Numero Uno-zoon For President een tijdfout opgelopen in de eerste fase en werd met één strafpunt tiende.

Bron Horses.nl