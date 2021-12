Top vijf klasseringen voor Jochems en Van Gerwen in Lier

Week twee van de Christmas Tour in Lier begon gisteren met een vierde plaats voor Kevin Jochems in het 1,45m en Jody van Gerwen werd in de rubriek vijfde. Daarvoor had Van Gerwen ook al een vijfde plaats in het 1,40m behaald. De Braziliaan Francisco José Mesquita Musa was de grote winnaar, hij schreef beide rubrieken op zijn naam.

De 1,45m-proef was een tabel A direct op tijd. Jody van Gerwen zette met Inebelle van’t Welthof (v. Takashi van Berkenbroeck) al vroeg een foutloze ronde in de scherpe tijd van 65,11 seconden neer. Kevin Jochems was de eerste die op Careful H (v. Colman) ruim onder de tijd van Van Gerwen dook, hij klokte 63,05 seconden.

Francisco José Mesquita Musa snelt naar tweede zege

Maar er was geen kruid gewassen tegen Francisco José Mesquita Musa. De Braziliaan knalde rond met Catch Me Imperio Egipcio (v. Contagio). Het paard liet alle balken in de lepels in finishte in 59,43 seconden. Die tijd bleek niet meer te evenaren. Jeroen de Winter kwam later nog dicht bij met de Corland-dochter Gretel S. De Belg stopte de klokken op 59,96 seconden en werd tweede. Zijn landgenoot Dieter Vermeiren reed Kadicha VDS (v. Echo van t Spieveld) naar de derde tijd van 62,88 seconden.

Van Gerwen vierde in 1,40m

Ook het 1,40m was een Tabel A direct op tijd. Hierin startte Mesquita Musa als elfde met Jivaro Imperio Egipcio (v. Echo van t Spieveld) en snelde foutloos naar 56,43 seconden. Deze prestatie werd niet meer verbeterd. Voor de sleeppause reden Andres Vereecke met In The Mood (v. Winningmood) en Jody Van Gerwen op Cordelia GP Z (v. Cero I) snelle rondes in respectievelijk 59,12 en 60,96 seconden. Uiteindelijk bleken die tijden goed voor de vierde en vijfde plaats.

Moerings in top tien

Na de break was het Benjamin Wulschner die op Bangkok Girl PP (v. Balou du Rouet) een goede poging deed om de Braziliaan van de troon te stoten. De Duitser kwam bijna een seconde te kort en finishte in 57,23 seconden. Genoeg voor de tweede plaats. Want ook Dieter Vermeiren lukte het niet om de Braziliaan voorbij te komen, met Piepke 111 (v. Plot Blue) bleef hij steken op 57,92 seconden. Voor Bas Moerings was er nog een top tien notering. Hij werd negende met Jesther (v. Cardento).

Bron Horses.nl