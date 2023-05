Topklasseringen voor Houtzager en Bonhof in CSI4* 1,55m Hohenkirchen

Tegen Richard Vogel bleek geen kruid gewassen maar Marc Houtzager en Kars Bonhof wisten in de CSI4* 1,55m proef wel de Nederlandse eer hoog te houden. Houtzager reed Holy Moley (v. Verdi) in de Winninground naar de derde plaats en Kars Bonhof volgde met zijn tophengst Hernandez TN (v. Kannan) op plaats vier.

Maar liefst 49 combinaties gingen van start in de hoofdrubriek van de dag, een CSI4* proef over een hoogte van 1,55m met Winninground. De 12 best geplaatste combinaties in de eerste ronde mochten terug komen voor ronde twee waaronder Marc Houtzager en Kars Bonhof. Uiteindelijk was het Richard Vogel de de rubriek wist te winnen door Cepano Baloubet (v. Chaman) in 32.64 seconden naar huis te rijden.

Houtzager vs Bonhof

Vogel bevestigde nog maar eens zijn goede vorm want hij was bijna 2.5 seconden sneller dan de nummer twee Phillip Rüping. De Duitser had op zijn beurt 35 seconden rond nodig om Baloutaire Ps (v. Balou du Rouet) naar de finish te rijden. Marc Houtzager reed een hele sterke eerste ronde en ook in de tweede ronde liet Holy Moley zien over alle kwaliteiten te beschikken. De geklokte tijd van 36.62 seconden was goed genoeg voor de derde trede van het podium. Kars Bonhof reed de tophengst Hernandez TN duidelijk een stuk rustiger rond maar door fouten van de andere combinaties was de gereden tijd van 38.44 seconden wel genoeg voor de vierde plaats.

Uitslag

