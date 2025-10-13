Topmerrie Dubai du Cedre verkocht naar Saoedi-Arabië

De twaalfjarige merrie Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet) heeft de afgelopen jaren veel indruk gemaakt op het internationale springtoneel. Na een succesvolle periode onder Julien Epaillard nam de Duitse amazone Janne-Friederike Meyer-Zimmermann vorig jaar de teugels over. Recent is Dubai verkocht naar Saoedi-Arabië, waarmee ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint.
‘Echte koningin’
"Samen hebben we elkaar minder dan een jaar gekend, maar we zijn als een echte koningin," aldus Meyer-Zimmermann. "We hebben ons geplaatst in Doha, we hebben foutloos in Rome en Valkenswaard, en je zal altijd in mijn hart sluiten."
Bron: Instagram
