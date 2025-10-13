Topmerrie Dubai du Cedre verkocht naar Saoedi-Arabië

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Topmerrie Dubai du Cedre verkocht naar Saoedi-Arabië featured image
Julien Epaillard met Dubai du Cedre op de Olympische Spelen in Parijs.© Hippo Foto - Dirk Caremans
Door Petra Trommelen

De twaalfjarige merrie Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet) heeft de afgelopen jaren veel indruk gemaakt op het internationale springtoneel. Na een succesvolle periode onder Julien Epaillard nam de Duitse amazone Janne-Friederike Meyer-Zimmermann vorig jaar de teugels over. Recent is Dubai verkocht naar Saoedi-Arabië, waarmee ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like