Toppaard Hurricane D.D. van Bart Lips verkocht naar Anna Kellnerova

Het is altijd een dilemma voor een ruiter en/of eigenaar als er op een dag een bod komt waar je geen nee tegen kunt zeggen omdat het een bedrag is wat van invloed is op de rest van je leven en dat van je gezin. In huize Bart Lips was het niet anders en hoe groot ook de liefde voor Hurricane D.D. (v.Falaise de Muze) is, het verstand zei dat er verkocht moest worden.