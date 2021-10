Topruiter Kent Farrington voegt wederom 5* GP overwinning toe aan zijn palmares

Als het om winnen gaat, hoeft niemand Kent Farrington wat te leren. Sinds mei van dit jaar schreef de Amerikaan een totaal van 14 internationale rubrieken op zijn naam waarvan vier Grote Prijzen en dan laten we alle nationale rubrieken even buiten beschouwing. Ook afgelopen weekend mocht Farrington weer voorop in de prijsuitreiking van een 5* Grand Prix, dit maal in de met 350.000 dollar gedoteerde Lugano Diamonds GP in White Sulfer Springs.

In de zware 5* Grand Prix van White Sulfer Springs konden vijf combinaties de nul houden in de basis ronde. De strijd barstte vervolgens los in de barrage waarin Kent Farrington weer een klasse apart was. De Amerikaan stuurde zijn 13-jarige Austria (v.Casall) razendsnel rond in 35.94 seconden en liet de concurrentie hiermee ver achter zich.

Top vijf

Ashlee Bond deed met Donatello (v.Diarado) een prima poging om Farrington van de winst te houden, maar slaagde hier niet in. Bond had 37.26 seconden nodig voor haar barrage rit en moest genoegen nemen met een tweede plek. Ook Conor Swail en Count Me In (v.Count Grannus) probeerden het Farrington nog moeilijk te maken, maar ook de Ier moest in Farrington zijn meerdere erkennen na een barragerit in 37.87 seconden. Swail nam plaats achter Farrington en Bond in de prijsuitreiking en maakte de top drie compleet. Daniel Coyle werd met Legacy (v.Chippendale Z) vierde en Erynn Ballard stuurde de KWPN’er Gakhir (v.Spartacus) naar een vijfde plek.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl