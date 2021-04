Toupie de la Roque onder nieuwe ruiter terug in sport

Afgelopen weekend verscheen de Selle Français-merrie Toupie de la Roque (v. Kannan) weer aan de start. Niet onder Julien Epaillard, maar onder het zadel van de Luxemburgse ruiter Victor Bettendorf. De veertienjarige merrie, die in 2020 op Jumping Amsterdam de Grand Prix won met Epaillard, was bijna een jaar uit de running door een blessure.

Toupie de la Roque kwam onder Victor Bettendorf in actie tijdens een nationale wedstrijd in Saint-Lô over een 1.25m-parcours. Haar eigenaar Michel Hécart liet de website ‘Grandprix’ weten dat “Victor een topruiter is, dus hij kan alles met Toupie doen, zolang ze maar fit blijft. Hij is haar in ieder geval aan het leren kennen in de piste terwijl hij haar weer op traint. Op dit moment hebben we nog geen specifiek plan voor haar na deze eerste paar wedstrijden. Het hangt allemaal af van hoe het paard zich ontwikkeld.”

Blessure

Michel Hécart bracht de Kannan-dochter internationaal uit bij de jonge paarden. In 2017 kwam ze in de stallen van Julien Epaillard. Het paar boekte goede resultaten tot op het hoogste niveau, zoals de overwinning in de CSI5*-W Grote Prijs in Amsterdam. Een blessure hield Toupie de la Roque hield haar ongeveer een jaar aan de kant.

Bron Studforlife.com