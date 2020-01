Transfer voor KWPN-gekeurde hengst Karamba

Na opvallende optredens in onder meer de hengstencompetitie zal de KWPN-goedgekeurde hengst Karamba (v.Entertainer) zijn loopbaan als springpaard voort gaan zetten in Amerika. De hengst van Egbert Schep is via bemiddeling van Stal Hendrix verkocht naar Emil Spadone, waar recentelijk ook al de KWPN-goedgekeurde hengst Kempinski (v.Darco) naar toe is vertrokken.

Onder Gerd Jan Horsmans liet de door Tim en Leida Collins gefokte Karamba (Entertainer uit Caluscha van Calato) veel potentie zien en dat is niet onopgemerkt gebleven. Onder meer in de Blom Hengstencompetitiewedstrijd van Vragender liet de hengst met speels gemak twee foutloze rondes noteren. De imponerende Entertainer-zoon werd in het najaar van 2018 ingeschreven bij het KWPN.

‘Goede handen’

“Voor de sport kwam er vraag naar Karamba en de jonge hengsten dekken bij ons zelden grote aantallen. Daarom hebben we hem als veelbelovend springpaard verkocht en we zijn blij dat hij dankzij de bemiddeling van Stal Hendrix in zulke goede handen terecht is gekomen. Zodat we ongetwijfeld nog van hem gaan horen in de toekomst,” vertelt Marijke Miltenburg van Stal Schep. De vijfjarige Karamba is inmiddels vertrokken naar de Verenigde Staten en zal zodoende niet meer in actie komen op de KWPN Stallion Show deze week.

Bron: Persbericht/Horses.nl