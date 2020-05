Troost-Wedstrijd: Het droomafscheid van Casall

Waar je bij een dressuurwedstrijd van te voren wel een redelijk onderbouwde gok kan doen over wie er op het podium uitkomt, blijft het bij springen toch altijd een kwestie van een balk die valt of blijft liggen. Dat maakt de sport een stuk onvoorspelbaarder. Des te spannender dus om er als ruiter en eigenaar voor te kiezen om je legendarische springpaard afscheid te laten nemen tijdens een loodzware Grand Prix. De kans op een droomafscheid is dan wel heel erg klein. Maar heel soms... wordt het een sprookje.

Bijna drie jaar geleden waagden Rolf-Göran Bengtsson en Casall ASK (v. Caretino) het toch. De bruine Holsteinerhengst was op dat moment 18 lentes jong.

Grootse carrière

Als zesjarige stamboekhengst won hij het Holsteiner kampioenschap en daarna ging het alleen maar crescendo voor Casall en zijn ruiter. Toen op 30 mei 2017 het afscheid van Casall op de rol stond, had hij inmiddels 9 keer een GP uit de Global Champions Tour gewonnen. Daaronder ook Valkenswaard het seizoen daarvoor, een overwinning die bijdroeg aan de GCT-titel van 2016. Daarnaast waren er podiumplaatsen in talloze andere GP’s, waaronder die van Den Bosch.

Jeroen Dubbeldam mocht bij de Wereldruiterspelen in Caen ook een rondje op Casall rijden, bij de laatste ruiterwissel van de vier finalisten. Casall was het paard waar Dubbeldam uiteindelijk Wereldkampioen op werd.

Zomerse dag in Hamburg

Het was een zonnige en warme dag in Hamburg toen de Grand Prix op het programma stond. Een sterk deelnemersveld, huizenhoge hindernissen en het Duitse publiek zou na de GP zeker op de tribune blijven zitten voor het officiële afscheid van hun Casall ASK. Frank Rothenberger was verantwoordelijk voor het enorme parcours met reusachtige oxers en een eindeloze waterbak die voor de meeste deelnemers in de eerste ronde een brug te ver bleek.

Barrage van vijf

Vijf combinaties schopten het tot de barrage en Bengtsson mocht als laatste. Smolders stond met Don VHP Z bovenaan, foutloos in een tijd van 45,13 seconden. En toen deden Bengtsson en Casall dit:

Smolders buigt lachend het hoofd

“Ik kan niet meer dan tevreden zijn”, zei Harrie Smolders na afloop over zijn tweede plaats achter Bengtsson. “Ik wist natuurlijk dat het met Bengtsson en Casall na mij niet makkelijk was om te winnen. Maar ze kregen het zeker niet cadeau van mij. Als er vandaag één moest winnen, dan was het Rolf met Casall. Mooier kan je een loopbaan niet eindigen. Het was een geweldig moment om mee te maken. Ik heb groot respect voor wat Rolf en Casall bereikt hebben.”

In dit filmpje zie je hoe Bengtsson en Casall erop en erover gaan:

‘Zo’n paard krijg ik nooit weer’

En zo kreeg Casall het afscheid waar niemand van had durven dromen. Bengtson reageerde na de wedstrijd: “Dit had je niet kunnen verzinnen, het is echt een droom die uitkomt. Hij heeft deze afsluiting echt verdiend.” zei de ruiter met tranen in zijn ogen. Zijn conclusie: “Een paard als Casall, krijg ik nooit weer.”

Samenvatting voor wie er geen genoeg van kan krijgen:

Uitslag

Bron: Horses.nl / YouTube / Global Champions Tour