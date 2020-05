Troost-Wedstrijd: Kolkend Gothenburg ziet Guerdat hattrick scoren met KWPN’er Alamo

Vandaag in de troost-wedstrijd: De Wereldbekerfinale springen van 2019. In het Zweedse Gothenburg, waar het thuispubliek even mocht dromen van de cup voor hun held Peder Fredricsson. De strijdende Zwitsers Fuchs en Guerdat gooiden echter roet in het eten. Voor Steve Guerdat was het zijn derde Wereldbeker, dit keer op de door Daan Nanning gefokte Alamo (v. Ukato), die met zijn relatieve onervarenheid soms een wat aparte springtechniek liet zien. De hele slotronde is terug te kijken.

De Wereldbekerfinale bij het springen bestaat uit drie rondes. De eerste is het jachtspringen, waarin iedereen punten krijgt. Guerdat en Alamo wonnen die eerste ronde op de donderdag en kregen de meeste punten. De tweede ronde is een Table A met barrage, waarin het duo een balk opliep en terugzakte naar de derde plaats in het algemeen klassement. Alle ruiters krijgen vervolgens strafpunten op hun conto, op basis van hun positie. Guerdat en zijn KWPN’er kregen met hun derde plek in het klassement twee strafpunten en gingen daarmee de derde en beslissende ronde in. Die bestond weer uit twee omlopen en daarin moest de Zwitser in elk geval voorbij Eduardo Alvarez Aznar (0 strafpunten) en thuisruiter Peder Fredricsson (1 strafpunt) zien te komen. Dus in elk geval het hout hoog houden en hopen op een fout van de anderen…

De volledige finalewedstrijd is opnieuw te bekijken op YouTube:

Laatste starter

In de eerste ronde liet de Zwitser al het hout liggen, waardoor hij de luxe had van de laatste startpositie in de eindronde. Fredricsson stond ook nog op een goede positie voor de winst, nadat hij met Catch Me Not S foutloos rondreed in ronde twee. Gothenburg hield de adem in, er waren alleen nog twee Zwitsers te gaan. Als zij een fout zouden maken, zou het Zweedse feest los kunnen barsten. Maar Fredricsson had geen balk in handen, met zijn 5 strafpunten.

Het ging direct al mis voor het thuispubliek en hun favoriet, toen toekomstig Europees Kampioen Martin Fuchs alle balken liet liggen met zijn trouwe Clooney. Hij kwam binnen op 3 strafpunten totaal. En toen moest zijn landgenoot Guerdat het afmaken, met zijn 2 strafpunten. Met Alamo had de nummer één van de wereld eigenlijk helemaal niet zoveel wedstrijden op dit niveau gereden en er was maar één podiumplaats in een 1m60 GP geweest, in Helsinki, eind 2017. Maar Alamo steeg dat weekend in Gothenburg letterlijk boven zichzelf uit en won de beker met zijn ruiter.

Finalerondje Guerdat:

‘Ontzettend trots’

Guerdat koos Alamo boven zijn bekende topmerrie Bianca (v. Balou du Rouet) om de Wereldbeker proberen binnen te slepen. “Het was een beetje een gok” erkende de Zwitser na zijn overwinning. “Hij had nog niet eerder drie van dit soort rubrieken op een rij gesprongen. Na donderdag was ik vooral voor de tweede dag zenuwachtig, omdat ik zo hard gereden had. Ik wist gewoon niet hoe hij zou reageren. Vandaag was helemaal een vraagteken, maar hij was echt fantastisch. Ik voelde dat hij met me meevocht, het was niet makkelijk, maar hij gaf alles. Alamo heeft me fantastisch geholpen. Ik ben ontzettend trots op hem!”

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl / YouTube / FEI