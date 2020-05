Troost-Wedstrijd: Nederland pakt finale Nations Cup in 2017

Vandaag in de Troost-Wedstrijd terug naar Barcelona, 2017. Dat jaar won Nederland de Nations Cup finale in het springen. Het was een spannende avond, met balken, tijdfouten en een opstandige lichtmast. Uiteindelijk ging het goud, vlak voor middernacht, naar de ruiters in oranje.

Het team dat aantrad op Real Club de Polo bestond uit Jur Vrieling met Glasgow van ’t Merelsnest (v. Nabab de Reve), Michel Hendrix met Baileys (v. Indoctro), Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) en Harrie Smolders op Don VHP Z N.O.P. (Diamant de Semilly). De Nederlanders kwamen aan de start op heilige grond. In Barcelona wonnen Jos Lansink, Piet Raijmakers, Jan Tops en Bert Romp 25 jaar eerder Olympisch teamgoud. De Real Pony Club vierde in 2017 ook nog eens het 120-jarig bestaan.

Lichtmast

Met acht teams in de finale beloofde het een spannende avond te worden. Die avond werd sowieso lang, want een kapotte lichtmast gooide aanvankelijk roet in het eten. Omdat deze niet gerepareerd leek te kunnen worden, zou inderhaast het parcours verlegd worden om de donkere hoek te vermijden. Net toen men daarmee wilde beginnen, floepte de mast alsnog aan en kon het finalefeest beginnen. Het was inmiddels kwart voor 11 ’s avonds.

Zwaar parcours

Het parcours van Santiago Varela was zwaar en veel technischer dan in de kwalificatieronde waaraan nog 15 teams hadden meegedaan. De lijn van de sloot naar de dubbel steil en de laatste lijn met een driesprong waren gebouwd op tricky afstanden, met een extra galopsprong als beste optie. Maar dat was niet iedereen gegeven.

De finaleritten van alle vier de Nederlandse ruiters:

Vrieling foutloos

Jur Vrieling beet het spits af met een foutloze ronde op Glasgow vh Merelsnest, die door de vertragingen maar liefst drie keer was losgereden. “Het was niet ideaal. Maar hij had gelukkig nog genoeg energie over. Glasgow sprong echt top, geweldig!” aldus Vrieling na afloop. Daarna volgde ‘rookie’ Michel Hendrix die met Baileys een nipte tijdfout maakte, maar verder het hout knap hoog hield. “Ik baal van de tijdfout, mijn parcours liep heel goed. Ik besloot na de muur een galopsprong meer te maken. Daar heb ik wat tijd verloren. Ik ben ontzettend blij met dit resultaat.”

Voor Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero was er een balk als enige smet op een prachtige ronde. De moeilijkste lijn van het parcours, een korte zeven galopsprongen na de brede sloot naar een dubbele steil, was net als voor veel andere combinaties een bottleneck. “Ik wilde de druk bij Harrie leggen”, grapte Houtzager direct na zijn parcours. De vier strafpunten waren uiteindelijk het streepresultaat voor het team.

Smolders onder druk

Doordat de Belgen – na een ronde met 8 strafpunten voor Pieter Devos en Espoir – sterk op kwamen zetten (4 voor Niels Bruynseels, 0 voor Jerome Guery en 0 voor Gregory Wathelet), mocht er aan Nederlandse zijde geen balk meer rollen of het Belgische team van Peter Weinberg zou de winst van 2015 hebben herhaald. Maar het waren de Nederlanders die hun winst van 2014 herhaalden in de Catalaanse hoofdstad.

Laatste starter Harrie Smolders bleef met Don foutloos. “Het liep fantastisch voor ons vandaag. We waren super scherp alle vier. De paarden waren super in vorm. Dit is een fantastisch gevoel” lachte Smolders na afloop. Bondscoach Rob Ehrens kon opgelucht ademhalen na de “thriller” in Spanje: “Hier doen de beste acht landen van de wereld mee. En dan winnen. Mijn ruiters hebben het fantastisch afgemaakt vandaag.”

VS en België gedeeld tweede

De grootste concurrentie kwam dus van de Belgen en van het team uit de Verenigde Staten. Vooral regerend Wereldbekerhouder McClain Ward was met H&M Azur een belangrijke kandidaat. Uiteindelijk kon hij het niet alleen voor zijn land en werden België en de VS gedeeld tweede.

Korte samenvatting finale:

Calimero still going strong

Van de teampaarden uit 2017 is vooral de nu 13-jarige Calimero recent nog uitgebracht. Het paard verscheen onder meer in het Wereldbekercircuit deze winter en deed ook nog goed mee in de troostfinale van de Nations Cup finale in oktober vorig jaar. Ook Don VHP Z was vorig jaar nog in de ring te zien, al nam Smolders de hengst, die “in de nadagen van zijn carrière is” niet mee naar het meerdaagse EK in Rotterdam.

Hendrix’ Baileys kampte met blessureleed in 2018 en 2019. Vrielings Glasgow, die vlak na de Nations Cup in 2017 ook nog de Wereldbekeretappe van Helsinki won, is in februari dit jaar voor het eerst weer in de ring verschenen na blessureleed. De ruiter hoopt dat het uitstel van de Olympische Spelen in zijn voordeel werkt.

Bron: Horses.nl / YouTube