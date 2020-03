Troost-Wedstrijd: Van Asten voert Nederlands podium aan op Indoor Brabant 2017

Waar de voetballiefhebbers zich dezer dagen laven aan oranjewedstrijden uit 1988 en NPO3 elke avond troostrijke televisie zoals 'Koot & Bie' en legendarische concertregistraties uitzendt, nemen we u bij Horses.nl in het weekend mee naar sportieve hoogtepunten uit ons rijke hippische verleden. Vandaag de knallende 50ste editie van Indoor Brabant 2017. Met een compleet Nederlands podium in de 5* Rolex Grand Prix van Den Bosch.

Het kon niet mooier, half maart 2017, toen Indoor Brabant Abraham zag. In de rijkgedoteerde Rolex GP, die het concours afsloot, was de crème de la crème van de mondiale springwereld aanwezig. Wat niemand had durven dromen gebeurde op deze verjaardagseditie: alle buitenlandse toppers werden van het podium afgegooid door een Nederlands trio.

Uniek Nederlands podium in 5* GP

Brabants favoriet, Leopold van Asten, won met een bokkende VDL Groep Zidane (v. Heartbreaker) de wedstrijd, tot grote opwinding van het publiek. Het leverde Van Asten 123.000 euro op. Zidane ging afgelopen januari, na een fantastische springcarrière met pensioen. De tweede plek ging naar Wout Jan van der Schans met Capetown (v. Oklund).

Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) werden derde, zij schreven op de vrijdag de kwalificatie al op hun naam:

Derby

Maar er gebeurde meer op Indoor Brabant 2017! Zo was er natuurlijk de altijd spectaculaire Derby, waar we ook een leuke samenvatting van gevonden hebben. Met onder meer Piet Raaijmakers senior die de rit van zijn zoon becommentarieerd, een spectaculaire rit van Leopold van Asten en Maikel van der Vleuten met VDL Groep Quatro (v. Quaprice Bois Margot). De winst ging naar Emanuale Gaudiano met de toen pas achtjarige (!) Carlotta 232 (v. Chaccomo). Het Italiaanse duo zou dit huzarenstukje in 2018 en 2019 herhalen.

Indoor Eventing

Er was nog meer Nederlands succes op de 50ste editie van Indoor Brabant, want op de vrijdag ging het indoor eventing naar Raf Kooremans en Cavalor Chai Chai (v. Westering Star).

