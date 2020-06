Troost-Wedstrijd: winnend debuut op het hoogste niveau voor Van der Vleuten en Beauville Z

Vandaag in de troost-wedstrijd: de Grand Prix van Monaco 2019. Voor Maikel van der Vleutens Beauville Z (v. Bustique) stonden in het warme zand van Montecarlo zijn allereerste internationale 1m60 rubrieken op het programma. De ruiter en zijn vader Erik hadden vooraf getwijfeld of de bruine ruin wel als 'eerste paard' mee moest. Maar tot ieders verrassing pakten van der Vleuten en de negenjarige Beauville de winst in de GP, dankzij een haarscherpe en bloedspannende barrage.

Begin vorig jaar was Beauville Z nog ‘het jonge paard’ van Van der Vleuten. Vóór mei 2019 was het paard vrijwel nooit hoger dan 1m45 gestart. Zes weken voor Monaco ging hij voor het eerst mee naar een Global Championswedstrijd, waarin hij meedeed in enkele 1m45 en 1m50 rubrieken.

Maar binnen één GCT- en Wereldbekerseizoen werd de bruine ruin Van der Vleutens toppaard, naast Dana Blue (v. Mr Blue). Met die schimmelmerrie won de Nederlander in augustus 2019 zijn tweede GCT-etappe van het seizoen, ‘thuis’ in Valkenswaard. Beauville Z bracht de Van der Vleuten later in het jaar (onder meer) nog de GP van Ommen en een WB-overwinning in La Coruña.

Epaillard intimideert de rest

De barrage in Monaco was warm en spannend. Tweede starter was Julien Epaillard met Usual Suspect d’Auge (v. Jarnac). De combinatie vloog bijna uit de bocht, maar kwam wel snoeihard en foutloos het parcours door in 33,52 seconden. De Fransman intimideerde daarmee een groot deel van de volgende acht starters. Hij had met hetzelfde paard ook al de GCL-rubriek eerder dat weekend gewonnen.

Bassem Mohammed was niet onder de indruk. Hij knalde met Gunder toch voorbij de Fransman, met enorme strakke bochten en een zeer gedurfde rit. Een hypergefocuste, haast verbeten Maikel van der Vleuten liet vervolgens zien hoe je een parcours aflegt in een superstrak ritme. Het leek een haast onmogelijke vraag voor zijn onervaren paard, maar Van der Vleuten reed nog 6/100 van de tijd van Mohammed af.

Winnende rit Van der Vleuten:

De gehele wedstrijd in Monaco is tot en met zondagmiddag 7 juni terug te kijken via deze link. De barrage begint op ongeveer 1:41:00.

Zilver voor Bassem Mohammed:

Derde plek voor Epaillard:

‘Nog zo jong’

De Nederlander, die zes weken eerder nipt de eerste plaats misliep in de GCT van Madrid (toen met Dana Blue) was opgetogen na de winst. “Met mijn vader had ik het er nog over gehad of ik Beauville wel mee zou nemen als eerste paard deze week, omdat hij nog zo jong is” vertelde Van der Vleuten opgetogen. “Maar je ziet wat er soms kan gebeuren! Ik dacht al dat ik bij de oxer een galopsprong minder kon doen. Ik heb alles gegeven vandaag” aldus een enthousiaste Van der Vleuten.

Beauville Z is in eigendom van de Spaanse paardenliefhebster Marta Ortega, die het modemerk Massimo Dutti runt en wiens familie het modemerk Zara bezit. Zij heeft meerdere paarden bij Van der Vleuten ondergebracht.

Uitslag

Bron: Horses.nl / YouTube / LGCT / Wikipedia