Turchetto pakt GP van Budapest, Almeida en Delvaux in top 10

In de 3* Grote Prijs van Budapest was Roberto Turchetto de grote overwinnaar. De Italiaan hield Laura Renwick en Arthur Gustavo Da Silva achter zich na een 10-koppige barrage. De stalruiter van Eric Berkhof, Rodrigo Almeida, plaatste zich ook voor de barrage en eindigde uiteindelijk als 10e.

Turchetto reed My Cool Passion (v.Passion) zeer snel rond in 30.40 seconden en niemand kon deze tijd verslaan. Laura Renwick kwam het dichtst in de buurt met de KWPN’er Dublin V (v.Vigaro). De amazone kwam door de finish in 30.71 en moest achter Turchetto plaatsnemen.

Da Silva en Inonstop van t Voorhof (v.Nonstop) deden er 31.68 seconden over en werden hiermee derde. Almeida en Delvaux (v.Chacco-Blue) moesten onderweg vier strafpunten incasseren en werden met 33.33 seconden nog 10e.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl