Twee Belgische toppaarden naar Amerika

De Belgische springruiters Gilles Thomas en Wilm Vermeir zien hun toppaarden Konak (v. Nabab de Reve) en N-Joy Van 't Hellewater (v. Elvis ter Putte) naar Amerika vertrekken. Chandler Meadows heeft Konak gekocht en Vermeirs N-Joy is aangeschaft door Quentin Judge.

Gilles Thomas won onlangs het brons op het Belgische kampioenschap voor springruiters met de elfjarige Konak. Daarvoor was de jonge ruiter als succesvol met het paard bij de Young Riders. In 2019 was het paar met het Belgische team tweede op het EK voor Young Riders in Zuidwolde. Individueel werd het duo vierde. Ze hebben ook deelgenomen aan verschillende 5*-wedstrijden zoals in Mechelen, Doha en Stockholm. In Amerika zal Chandler Meadows Konak gaan uitbrengen.

N-Joy Van ’t Hellewater naar Quentin Judge

Wilm Vermeir reed de achtjarige N-Joy Van ’t Hellewater tot op 1,50-niveau. Begin vorige zomer kwam de zoon van Elvis ter Putte bij Vermeir op stal en hij wist er verschillende topklasseringen mee te behalen. Vorige maand won het paar op de 4* in Ascone een 1,45m-rubriek en werden ze zevende in een 1,50m-proef. De Amerikaan Quentin Judge is de nieuwe ruiter va N-Joy.

Bron Studforlife.com/Galop.be