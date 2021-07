Twee derde plaatsen voor Hessel Hoekstra in Bornival

Op de eerste dag van het CSI2* in het Belgische Bornival waren er twee derde plaatsen voor Hessel Hoekstra met twee kinderen van VDL Zirocco Blue. In de 2* 1,35m-rubriek stuurde hij Helsinki naar het derde geld. Hetzelfde deed Hoekstra in de rubriek voor achtjarige springpaarden met Irocco Blue S.

De 2* 1,35m-Twee Fasen rubriek was het hoofdnummer van de woensdag. De winst in de proef ging naar België. Vincent Lambrecht was met Aiace l’Eroe (v. Toulon) de snelste in 22,47 seconden. Hij werd op de voet gevolgd door zijn landgenoot Thierry Goffinet die op Sir Max 3 (v. Sandro Boy) twee tiende langzamer was (22,67 seconden). Ook Hessel Hoekstra zat dicht bij de winnende tijd. Met de negenjarige Zirocco Blue-zoon Helsinki klokte hij 22,92 seconden.

Achtjarigen

De achtjarige springpaarden liepen ook een Twee Fasen parcours over 1,35m, en ook hier ging België aan kop. Na een spannende strijd won Virginie Thonon met Zirkana Adelheid Z (v. Zandor Z) in 32,01 seconden, slechts 0,04 sneller dan Laura Renwick. De Britse snelde op Symphony (v. Parco) naar 32,04 seconden. Ook hier kwam Hessel Hoekstra maar een fractie te kort voor de zege. Met Irocco Blue S was de eindtijd 32,24 seconden.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarige springpaarden was er een vierde plaats voor Cindy Perdaen met de Elton John-zoon Jubel’s Mumbo. Deze rubriek werd gewonnen door de Belg Hendrik Denutte met Nevada Quality Z (v. Numero Uno).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl