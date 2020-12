Twee Fransen op kop in 2* GP Barcelona, KWPN’er Gringo in top acht

Afgelopen zondag werd de Christmas Tour 2020 in Barcelona afgesloten met een 2* Grand Prix en hierin waren de Fransen de baas. Wilfrid Prud Homme pakte de winst en verwees zijn landgenoot Olivier Robert naar plek twee. Natalie Ramirez Galvez deed voor het organiserende land een duit in het zakje en maakte het podium compleet. De KWPN'er Gringo (v.Catoki) deed met diens ruiter Boy-Adrian van Gelderen goede zaken en eindigde in de top van het klassement.

Prud Homme plaatste zich met zes andere combinaties voor de barrage om te strijden voor de winst. Met Une Sauterelle (v.Gentleman IV) klokt de Fransman een tijd van 40.17 en was daarmee iedereen de baas. Robert en Eros (v.Querlybet Hero) deden er 41.56 seconden over en mochten achter Prud Homme plaatsnemen. Ramirez Galvez stuurde Macao (v.Baloubet du Rouet) rond in 45.40 en werd derde in de proef.

KWPN’er Gringo

Boy-Adrian van Gelderen en de KWPN’er Gringo verschenen ook aan de start van de 1.45m GP. Helaas was het duo in het basisparcours net te langzaam en moest een tijdfout genoteerd worden. Dit leverde van Gelderen nog wel een zevende prijs op.

De inmiddels negenjarige Catoki x Tolan R-nakomeling zag bij Stal Roelofs in Den Ham het levenslicht waarna Teus van de Brink en Willem Greve Gringo kochten. Het paard won als vierjarige de ISAH-cup en werd via de veiling van Teus van de Brink verkocht aan van Gelderen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl