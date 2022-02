Twee Grand Prix-springpaarden verkocht naar Amerika

Bertram Allens Carlo 454 (Conthargos x Balou Du Rouet) en Argan de Beliard (Mylord Carthago x Ahorn) van de Portugees Luis Sabino Gonçalves zijn verkocht naar de Verenigde Staten. De elfjarige Carlo komt onder het zadel van Callie Schott. Lillie Keenan heeft pas geleden in Wellington gedebuteerd met de twaalfjarige Argan de Beliard.

Onder Bertram Allen en zijn broer Harrie klom de Oldenburger Carlo op tot 1.50-1.55m-niveau. Bertram was twee weken geleden nog derde in een 4* 1.50m-rubriek in Wellington. Op Facebook schrijft hij: “Wij zijn verheugd de verkoop aan te kondigen van de veelbelovende Carlo. We kijken er naar uit om zijn reis te volgen met Callie in het zadel!”

Argan de Beliard naar Keenan

Lillie Keenan debuteerde in Wellington met de Frans gefokte Argan de Beliard. Onder Luis Sabino Gonçalves het afgelopen jaar al in Amerika actief. Zo won het paar onder meer de 3* Grand Prix in Thermal en liep meerdere top tien klasseringen tot op 1.55-1.60m niveau in 4* en 5* wedstrijden. Keenans trainer McLain Ward vond Argan de Beliard voor haar.

