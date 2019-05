Twee keer David Will en een keer Harrie Smolders vooraan in 2* Valkenswaard

Op de tweede dag van week drie in Valkenswaard pakte David Will twee overwinningen in de 2*-rubrieken, voor Harrie Smolders was het één keer raak. De Duitser Will zegevierde in de Big Tour en Medium Tour, Smolders was met Celena VDL (Mr. Blue x Chin Chin) de beste in de Small Tour.

David Will zette gisteren de zwaarste rubrieken naar zijn hand. De Big Tour over 1,45m won hij met Forest Gump (Forsyth x Feuerwerk). In de rubriek direct op tijd hield de Duitser Marlon Modolo Zanotelli met de tienjarige Vingino-nakomeling J-Figyelem (Vinginox Animo) op ruim drie seconden achterstand.

Zoer met Florian zesde

Albert Zoer was de beste Nederlander op de zesde plaats. Hij zat in het zadel van de getalenteerde KWPN-hengst Florian (Zirocco Blue VDL x Cardento). Ook Joy Lammers reed zich in de top tien met First Boy B.B. (Hamlet x Ustinov), ze werd achtste.

Opnieuw David Will

In de 1,40m-Medium Tour was David Will opnieuw ijzersterk. In de drukke barrage was hij op Dieg’eau de Villee (Ugano Sitte x Cardento) een kleine twee seconden sneller dan Anne-Liza Makkinga en Go For It B (Eldorado vd Zeshoek TN x Faldo). Caroline Devos-Poels was de tweede Nederlandse in de top tien, met Dannuco (Numero Uno x Oliver) werd ze achtste.

Celena VDL vorig jaar in Amerikaanse handen

De enige Nederlandse overwinning in de 2* gisteren ging naar Harrie Smolders. Hij reed Jennifer Gates’ paard Celena VDL, de Mr. Blue-dochter die begin vorig jaar naar Amerika werd verkocht. Celena werd bij de VDL Stud opgeleid door James Billington. In 2017 nam Marlon Modolo Zanotelli de teugels van de merrie over. Op het hoogste niveau behaalde het duo mooie zeges, waaronder de zege in de Grand Prix in Samorin. Vorig jaar zat de Amerikaanse Sayre Happy nog in het zadel van Celena. In Valkenswaard debuteerde Smolders met de merrie.

Winst voor Smolders

In de dertien man sterke barrage stuurde Harrie Smolders de twaalfjarige merrie in 42,51 seconden naar de zege. Nicola Philippaerts werd tweede op bijna een seconde met de KWPN’er Fubertha (Nabab de Reve x Burggraaf). Op een mooie derde plaats kwam Marielle Friesen met Stakkabisa (Stakkato x Canabis Z). Albert Zoer werd met Heechiem’s Cancun VDM (Balou du Rouet Z x Karandasj) vijfde gevolgd door Johan Klein Zieverink in het zadel van Gina (Phin Phin x Colino) op de zesde plek.

Bron Horses.nl