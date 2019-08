Twee KWPN’ers op kop bij achtjarigen, Greve in top zes

In Dublin werd vanmiddag het klassiek met barrage voor de achtjarigen verreden. Hierin maakten twee KWPN'ers de dienst uit. Gigi-Carmen (v.Bacardi VDL) ging er met de winst vandoor en Gradje O (v.Cardento) mocht achter zijn stamboekgenoot plaatsnemen. Willem Greve deed ook goed mee in de proef en eindigde bij de beste zes.

De voorheen door Marëille van Geel-Schröder gereden Gigi-Carmen plaatste zich samen met Gradje O als enige twee voor de barrage. Het was Gigi-Carmen, het fokproduct van M.C.J.M. Burgers, en haar ruiter Jose Antonio Chedraui Eguia die de hoogste eer op mochten eisen. Het duo klokte een tijd van 41,22 en won met vier strafpunten de rubriek.

Top van het klassement

Ook de door J.A.M. van Oort Schepers gefokte Gradje O incasseerde met diens ruiter Steven Smith vier strafpunten in de barrage. Een tijd van 42,41 bezorgde het koppel een mooie tweede plaats. Lorenzo de Luca en Bellisima ter Wilgen Z (v.Bamako de Muze) maakten de top drie compleet. De Luca moest vier strafpunten in het basisparcours noteren, maar door zijn snelle tijd werd de Italiaan nog derde. Ook Willem Greve gooide met Gogo (v.Zirocco Blue) een balk uit de lepels en werd toch nog zesde in de proef.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl