Twee KWPN’ers voorop in Big Tour Sunshine Tour, Kim Emmen pakt prijzen

In Vejer de la Frontera werd vandaag in de tweede week van de Sunshine Tour de eerste kwalificatie voor de Grote Prijs verreden. In de Big Tour D rubriek bestegen de KWPN'ers SIG Debalia (v.Eurocommerce Zurich) en Geneve R (v.Eldorado vd Zeshoek) de twee hoogste treden van het podium. Kim Emmen pakte in de Big Tour B een top vijf-klassering. Daarnaast liet Emmen bij de zesjarigen het Wilhelmus klinken en eindigde met haar tweede troef net naast het podium.

De Big Tour D direct-op-tijd proef over een hoogte van 1.50m viel in de Italiaanse handen van Michael Cristofoletti en zijn Zurich-dochter SIG Debalia. Cristofoletti liet de klok stilstaan op 59.22 seconden en was daarmee net 0.05 seconden sneller dan de nummer twee. De nummer twee was Matthew Sampson. De Brit zadelde de KWPN’er Geneve R voor de proef. Het duo finishte in 59.27 en kwam daarmee net tekort voor de winst. Sampson moest genoegen nemen met een tweede plaats. Jason Foley en Castlefield Vegas (v.Cassino) maakten het podium compleet op de derde plaats.

Emmen op dreef

Kim Emmen gaf deze maand te kennen te stoppen bij Berkhof. Terwijl Emmen nog geen concreet plan had, meldde de amazone wel met een aantal jongere paarden verder te gaan. Met deze groep paarden is ze in Vejer de la Frontera en doet daar goede zaken. In de 3* 1.40m Zware Tour B was de amazone goed voor een topklassering. De Nederlandse stuurde de KWPN’er Encore (v.Nabab de Reve) naar een mooie vijfde plaats in de direct-op-tijd rubriek.

Bij de zesjarigen pronkte Emmen bovenaan de uitslagenlijst. Met Astrid’s Lad (v.Luidam) kwam de amazone als beste uit de bus en liet het volkslied door de speakers galmen. Emmen eindigde met haar tweede troef Lady Angeles (v.Los Angeles) net naast het podium op de vierde plaats.

