Twee KWPN’ers winnen ‘Paard van het Jaar’ verkiezingen Amerika

Beezie Maddens Grand Prix-paard Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) werd afgelopen weekend uitgeroepen tot internationaal Paard van het Jaar in Amerika. Op de jaarlijkse USEF meeting in West Palm Beach in Florida viel nog een KWPN'er in de prijzen. El Primero (v. Numero Uno) werd verkozen tot nationaal Paard van het Jaar.

Roelof Bril fokte Darry Lou uit de stam van zijn topmerrie Burggravin. De voshengst van Tangelo van de Zuuthoeve werd op jonge leeftijd verkocht naar Mexico. Daar leidde Alberto Aldana hem op tot Grand Prix-niveau. Daarna nam Beezie Madden in 2017 de teugels over.

Onder Madden groeide Darry Lou tot een van de meest verdiende springpaarden. Afgelopen jaar boekte het paar een aantal belangrijke overwinningen zoals in september de loodzware Grand Prix in Calgary op Spruce Meadows. Alleen voor Aken kwam de hengst over naar Europa waar Madden met het team derde werd in de landenwedstrijd. In de Grand Prix werd het paar daar negende door een balk in de eerste omloop.

“Het is heel speciaal om het paard te kunnen eren en ik heb echt geluk dat ik zo’n getalenteerd paard als Darry Lou heb”, zei Beezie Madden in haar dankwoord. Een dag eerder was Madden ook al gekroond tot Ruiter van het Jaar.

El Primero

Kampioen hunter El Primero won de titel nationaal Paard van het Jaar. Onder Victoria Colvin won de inmiddels geruinde KWPN-hengst de prestigieuze International Hunter Derby in Wellington Deeridge. De door Peter Goertz gefokte El Primero kwam als veulen via de Limburgse Veulenveiling in handen van Stal Hendrix en Peter Francken. Drie jaar later werd hij met 82 punten goedgekeurd voor de dekdienst bij het KWPN. Na meerdere successen onder Pieter Keunen in de hengstencompetities vertrok hij eind 2014 naar Amerika om zijn carrière voort te zetten als hunter. Daarin heeft hij al menigmaal bewezen tot de top te behoren met als hoogtepunt de zege Wellington.

Bron USEF