Twee nieuwe talenten voor Paris Sellon

De internationale springamazone Paris Sellon heeft op haar trip door Ierland twee springpaarden aangekocht bij de Ballypatrick Stables van Greg Broderick. Het zijn de twee negenjarige merries, Olivia de Muze N (v. El Torrero de Muze) en Aconzina PS (v. Action-Breaker). Beide merries waren succesvol onderweg met de Ierse amazone Niamh McEvoy.

De negentienjarige amazone Niamh McEvoy had Olivia de Muze N sinds augustus vorig jaar onder het zadel. In maart werd de Ierse vijfde in de 4* Grand Prix in Vejer de la Frontera met de dochter van El Torrero de Muze. In 2021 reed Greg Broderick de merrie zelf op WK in Lanaken bij de zevenjarigen.

De negenjarige Oldenburgse merrie Aconzina PS bracht McEvoy ook uit sinds vorig jaar. De merrie lep tot op 1,50m-niveau. Op de Sunshine Tour in Vejer behaald McEvoy verschillende top tien klassering met de dochter van Action-Breaker.

Op Instagram schrijft Paris Sellon bij de filmpjes van de paarden: “Ik kijk er naar uit om deze twee superster merries te verwelkomen.”

Bron Instagram/World of Showjumping