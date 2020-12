Twee nieuwe talenten voor Rodrigo Pessoa

Artemis Farms heeft geïnvesteerd in twee springpaarden voor Rodrigo Pessoa, zo schrijft World of Showjumping op de website. De Braziliaan heeft de beschikking gekregen over het negenjarige 1,55m-paard Lord Lucio (v. Legolas) en de zevenjarige Jammy Dodger (v. Vagabond de la Pomme).

De voormalige Olympische kampioen Rodrigo Pessoa hoopt zich volgend jaar in het Braziliaanse team te rijden in de jacht naar een nieuwe Olympische titel in Tokio. Lord Lucio moet naast Carlito’s Way (v. Casall) en Quality FZ (v. Quintender) de kar trekken in het nieuwe seizoen.

Laura Krauts Zeremonie

Lord Lucio komt uit de springstal van de Amerikaan Taylor Alexander. Alexander was dit jaar onder meer tweede in de 3* Grand Prix in Vejer met de Holsteiner. Lord Lucio is een zoon van het 1,60m-paard Zeremonie (v. Cero I) die onder Laura Kraut succesvol is.

Jammy Dodger

De zevenjarige BWP’er Jammy Dodger versterkt de jonge aanwas van Pessoa. Michael Duffy zat het afgelopen jaar in het zadel van de zoon van Vagabond de la Pomme.

Bron World of Showjumping