Twee top drie noteringen voor Renske van Middendorp in Opglabbeek

De eerste dag van het internationale concours voor de jeugd in Opglabbeek is goed verlopen voor ponyamazone Renske van Middendorp. De twaalfjarige amazone uit Kootwijkerbroek werd in de Big Tour derde met haar pony Jolly en negende met Bosvallei's Tiego. In de Small Tour behaalde Van Middendorp ook nog een tweede plek met Funky.

Renske van Middendorp is goed onderweg met haar pony’s. Met haar laatste internationale optreden in het Italiaanse San Giovanni Marignano in februari grossierde ze al in prijzen en won daar de Grand Prix. Ze heeft de goede vorm meegenomen naar Opglabbeek. In de Big Tour tabel A direct op tijd over 1.25m stuurde ze haar pony Jolly in 69,56 seconden naar de derde plek. Ze moest de twee Belgische ruitertjes Merel Braspenning en Vic de Plecker voor laten gaan.

Meer Nederlanders in de prijzen

In de Big Tour kwam Yfke Priem met Zafarano vh Gehucht Z op de vierde plaats. Op Bosvallei’s Tiego werd Van Middendorp ook nog negende. Verder was er een tiende plaats voor Logan Fiechter met Pablo en een elfde plek voor Ava Eden van Grunsven met Special Lady.

Small Tour

In de 1.10m Small Tour ook direct op tijd kon Van Middendorp met Funky niet op tegen de razendsnelle tijd van winnaar Brent de Schrijver. De Belg had met Konquistador Van Orchid’s 61,04 seconden op de klokken gezet, Renske klokte een tijd van 66,58 seconden goed voor de tweede plaats. In deze klasse werd Siebe Leemans met Addrigoole Sally vijfde en Joelle Muijres op Donna achtste.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/Facebook